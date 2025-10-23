Violenza scolastica a Modena CNDDU | ' Serve un piano nazionale sulla cultura alla legalità'

La violenza scolastica a Modena (istituti "Corni" e "Barozzi") non è un caso isolato. Questi episodi gravi evidenziano un deterioramento sociale e un disagio giovanile diffuso. È il segnale di una crisi educativa che richiede interventi strutturali, non solo emergenziali. La nota stampa CNDDU.Modena, violenza negli istituti “Corni” e “Barozzi”: proposto piano nazionale per ricostruire la cultura della legalità e della sicurezza educativaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, a seguito dei gravi episodi avvenuti negli istituti “Corni” e “Barozzi” di Modena, esprime profonda preoccupazione per il riemergere di fenomeni di violenza scolastica che evidenziano un deterioramento del tessuto educativo e sociale del Paese. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Violenza scolastica a Modena, CNDDU: 'Serve un piano nazionale sulla cultura alla legalità'

