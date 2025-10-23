Violenza nello sport | quando il tifo diventa tragedia

Dal lutto per l’autista del Pistoia Basket agli scontri tra tifosi a Pisa: la violenza nello sport continua a trasformare la passione in tragedia.. La violenza nello sport non è più un’eccezione: è diventata una drammatica costante che attraversa ogni disciplina, dal calcio al basket, contaminando l’essenza stessa della competizione. Dove dovrebbero regnare passione, rispetto e spirito di squadra, si insinua invece l’odio, la vendetta, la brutalità. E non si tratta solo di scontri verbali o tensioni sugli spalti: sempre più spesso, le cronache ci restituiscono immagini di sangue, di vite spezzate, di comunità ferite. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

