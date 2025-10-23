Violenza la difesa dell’imputato | Non ricordo non sono stato io

Procede con sollecitudine in tribunale a Forlì il processo con il ‘codice rosso’ a carico di un rumeno di 31 anni accusato di stalking, violenza e lesioni ai danni della ex convivente di un anno più giovane. L’uomo, che ora vive nel Ferrarese ed è difeso dall’avvocato Ilenia Fioravanti di Ferrara, fu arrestato il 20 febbraio scorso dai carabinieri. Nell’udienza di ieri, davanti al collegio formato dai giudici Monica Galassi (presidente), Federico Casalboni e Ramona Bizzarri, ha deposto il maresciallo dei carabinieri che, insieme a un collega, arrestò l’imputato (che aveva precedenti specifici) al termine di un complesso intervento che si era sviluppato nell’arco di oltre tre ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

