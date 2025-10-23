Violenza a Battipaglia | condanna e appello educativo del CNDDU
L'ultimo episodio di violenza a Battipaglia, avvenuto davanti all'Istituto "Ferrari", scuote la comunità. Due studenti hanno aggredito un coetaneo e suo padre. Il CNDDU esprime ferma condanna e sottolinea un disagio giovanile profondo, che richiede un intervento educativo urgente.Condanna al grave episodio di violenza davanti all’Istituto “Enzo Ferrari” di Battipaglia e invito a un’urgente riflessione educativaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per l’ennesimo episodio di violenza verificatosi nei pressi dell’Istituto “Enzo Ferrari” di Battipaglia, dove due studenti – uno dei quali minorenne – sono stati denunciati per aver minacciato un coetaneo e aggredito il padre di quest’ultimo, intervenuto in sua difesa. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
