Violenza a Battipaglia | condanna e appello educativo del CNDDU

Scuolalink.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo episodio di violenza a Battipaglia, avvenuto davanti all'Istituto "Ferrari", scuote la comunità. Due studenti hanno aggredito un coetaneo e suo padre. Il CNDDU esprime ferma condanna e sottolinea un disagio giovanile profondo, che richiede un intervento educativo urgente.Condanna al grave episodio di violenza davanti all’Istituto “Enzo Ferrari” di Battipaglia e invito a un’urgente riflessione educativaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per l’ennesimo episodio di violenza verificatosi nei pressi dell’Istituto “Enzo Ferrari” di Battipaglia, dove due studenti – uno dei quali minorenne – sono stati denunciati per aver minacciato un coetaneo e aggredito il padre di quest’ultimo, intervenuto in sua difesa. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

violenza a battipaglia condanna e appello educativo del cnddu

© Scuolalink.it - Violenza a Battipaglia: condanna e appello educativo del CNDDU

Contenuti che potrebbero interessarti

violenza battipaglia condanna appelloRIBALTATA CONDANNA PER STUPRO IN APPELLO/ La prova “diabolica” del consenso e una legge che non serve - La Corte di appello di Ancona ha ribaltato una sentenza di assoluzione per violenza sessuale. Scrive ilsussidiario.net

violenza battipaglia condanna appello«È stata violenza sessuale su una 17enne». Sentenza riformata dalla Corte d'Appello: per il maceratese oggi 31enne l'assoluzione diventa una condannato a 3 anni - Questa la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Ancona ... Come scrive msn.com

violenza battipaglia condanna appelloAbusi su minore, appello ribalta verdetto e condanna a 3 anni - Ribaltato in appello il verdetto di assoluzione pronunciato in primo grado dal Tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne che era stato assolto dall'accusa di violenza sessuale in auto su una mi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenza Battipaglia Condanna Appello