Violenza a Battipaglia CNDDU | ' Condanna e riflessione educativa'

La violenza davanti all'Istituto "Ferrari" di Battipaglia, con studenti denunciati per minacce e aggressione, preoccupa il CNDDU. Questo ennesimo episodio rivela un disagio profondo che non può essere risolto solo con la repressione, ma richiede un forte impegno educativo e comunitario. Il comunicato stampa CNDDU.Condanna al grave episodio di violenza davanti all’Istituto “Enzo Ferrari” di Battipaglia e invito a un’urgente riflessione educativaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per l’ennesimo episodio di violenza verificatosi nei pressi dell’Istituto “Enzo Ferrari” di Battipaglia, dove due studenti – uno dei quali minorenne – sono stati denunciati per aver minacciato un coetaneo e aggredito il padre di quest’ultimo, intervenuto in sua difesa. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

