Violentò una ragazza in discoteca dopo essersi finto un pr condannato

È stato condannato a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale l'uomo di 30 anni che, a novembre 2024, avrebbe fatto entrare gratis in una discoteca milanese (in zona corso Como) una ragazza spacciandosi per pr e poi avrebbe abusato di lei, approfittando del fatto che fosse in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

