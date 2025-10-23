Violentò 18enne dopo essersi spacciato pr di una discoteca di Milano | 30enne condannato a 4 anni e 2 mesi

Era stato arrestato lo scorso maggio e oggi è arrivata la sentenza per il 30enne accusato di aver violentato un diciottenne in discoteca a Milano dopo essersi spacciato per ‘pr’ di una nota discoteca di zona corso Como, a Milano. L’uomo aveva fatto entrare gratis nel locale la vittima. Poi, secondo la ricostruzione della procura, approfittando delle sue condizioni per via dell’alcool, aveva abusato di lei. All’imputato la giudice per l’udienza preliminare ha inflitto 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale. La gup Sonia Mancini, che ha condiviso la ricostruzione della pm Alessia Menegazzo, titolare dell’indagine condotta dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

