Violazione della privacy di Massimiliano Allegri Andrea Diprè a processo a Torino | Ho fatto una cosa grave e ho paura degli avvocati del mister

L’atteggiamento strafottente e spavaldo con cui, due anni fa, bestemmiava annunciando di essere stato denunciato dal mister Massimiliano Allegri, stride con i timori che ammette di avere ora. “La verità è che ho paura – racconta Andrea Diprè a TorinoToday – Non pensavo si sarebbe arrivati a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Violazione della privacy di Massimiliano Allegri, Andrea Diprè a processo a Torino: “Ho fatto una cosa grave e ho paura degli avvocati del mister” - La procura di Torino ha indagato sul video con cui, nel 2023, il controverso personaggio aveva svelato su TikTok il numero di telefono dell’allenatore. Segnala torinotoday.it