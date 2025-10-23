Violati i diritti umani | ancora una condanna per la Croazia dovrà risarcire un giovane curdo

Erano stati chiesti 50 mila euro, ma la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato la Croazia al pagamento di poco meno di 12 mila euro tra danni morali e spese legali. Il caso di Yilmaz Kökbalik, cittadino turco di origine curda perseguitato in patria per le idee politiche e che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

