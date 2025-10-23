vinyl udine domenica 26 ottobre al bearzi di udine

La puntina riprende a girare nel capoluogo del Friuli. Ma anche il laser. Succede domenica 26 ottobre 2025 alla palestra don Bosco dell’Istituto Bearzi (via Don Bosco 2), con “ Vinyl Udine” mostra mercato del vinile e cd usato da collezione con il patrocinio del Comune di Udine. che ritorna per la tredicesima volta dopo il successo delle edizioni precedenti. Dalle 9.30 e fino alle 19 sugli oltre 500 metri quadri del campo di gioco allestito ad hoc per l’occasione i visitatori – a fronte di un prezzo di ingresso scaccia-inflazione fermo a 3 euro – potranno trovare oltre 35 espositori che, oltre che da Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana e altre regioni italiane, arriveranno anche da Austria, Slovenia e Croazia; l’offerta complessiva, grazie alle molte escursioni degli organizzatori alla caccia di espositori diversi da quelli del solito giro regionale, seleziona il meglio di rock, jazz, funk, soul, punk, new wave, dark, pop, progressive ed electronic! Il tutto seguendo un trend che ha visto il vinile raggiungere negli usa il diciottesimo anno consecutivo di crescita, toccando i l valore più alto dal 1984 e superando le vendite di CD negli Usa: 43 milioni di unità contro i 33 milioni del laser, mentre il download cala del 20%. 🔗 Leggi su Udine20.it

