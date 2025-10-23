Vinicius aspetta la fine di Real-Juve per rimproverare Valverde | gli urla una sola parola poi sorride

Vinicius ha rimproverato Valverde per le sue scelte in campo durante il match di Champions tra Real Madrid e Juventus, sotto gli occhi di Vlahovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Anche oggi Radio Piemonte Sound vi aspetta a #Cuneo in piazza Galimberti alla @fieradelmarrone - facebook.com Vai su Facebook

Vinicius aspetta la fine di Real-Juve per rimproverare Valverde: gli urla una sola parola, poi sorride - Juventus Il brasiliano in particolare ha aspettato la conclusione della partita per dire qualcosa al centrocampista uruguaiano. Si legge su fanpage.it

Valverde e Vinicius ritrovati, il Madrid ha scoperto di saper vincere anche grazie ai piccoli conflitti - Il Real Madrid ha vinto contro il Villarreal grazie a Valverde e a Vinicius, mettendo fine a dei piccoli conflitti della settimana. Scrive ilnapolista.it

Il Real Madrid aspetta il miglior Vinicius: numeri in calo rispetto alla stagione scorsa - Il talento brasiliano è stato decisivo nella vittoria contro la Colombia, forzando un rigore e siglando ... Da tuttomercatoweb.com