Tra la metà della prossima settimana e «i primi di novembre», come ha ipotizzato il sindaco Beppe Sala, ogni giorno è buono per la firma del rogito che ufficializza la vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. Comune e club corrono per evitare il vincolo sul secondo anello che scatterebbe dal 10 novembre, anche se il Tar ha già rigettato la richiesta di sospensiva del Comitato Sì Meazza e ha fissato l’udienza nel merito l’11. A (tentare di) mettere i bastoni tra le ruote in un percorso che ormai sembra oliato ci prova un avvocato, Gaetano Braghò, che ieri ha inviato un’istanza alla Soprintendenza ricordando che il vincolo sul secondo anello, come sostengono gli ambientalisti, potrebbe essere già scattato e sostenendo che «l’intero stadio è meritevole di tutela, visto che preserva la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed è oggetto di utilizzo per la promozione dello sviluppo della cultura, anche musicale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vincolo e fondi, altro match su San Siro