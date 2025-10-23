Vincenzo De Lucia e la battuta sulla lacrima facile di Silvia Toffanin a This is me lei reagisce | La querelerò

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei momenti salienti della puntata di This is me del 22 ottobre è stato quello dell'imitazione di Vincenzo De Lucia a Silvia Toffanin. Nel corso dello sketch comico, l'attore ha detto di chiamarsi "Piersilvia": immancabili i riferimenti alla relazione con l'AD di Mediaset e alle lacrime facili della conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

