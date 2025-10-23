Vilnius sotto attacco ibrido I palloni di Minsk bloccano l’aeroporto e agitano l’Europa

Vilnius ha vissuto, tra martedì e mercoledì, otto ore di blocco totale dello spazio aereo dopo che decine di palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia hanno attraversato i cieli della capitale. Secondo quanto riferito da Lrt.lt, la sospensione ha coinvolto più di 4.000 passeggeri e circa 30 voli, fra cancellazioni, dirottamenti e ritardi: “Durante la sospensione delle operazioni aeroportuali sono stati colpiti oltre 4.000 passeggeri”, ha confermato a Lrt Radio Vitalija Ro??, portavoce di Lithuanian Airports (Ltou). Quattordici voli sono stati dirottati, dieci su Kaunas, due su Riga, uno su Palanga e uno su Varsavia, e dieci sono stati cancellati. 🔗 Leggi su Formiche.net

