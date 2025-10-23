Vilnius aerei militari russi hanno violato nostro spazio aereo
"Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano". Lo ha reso noto in un video sui social il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda. "Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta, ciò conferma l'importanza di rafforzare la prontezza della difesa aerea europea", ha aggiunto. Nauseda ha comunicato infine che il ministero degli Esteri di Vilnius "convocherà i rappresentanti dell'ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Le autorità lituane hanno sospeso martedì sera le operazioni presso l’aeroporto principale del paese, quello di Vilnius, dopo che diversi di palloni aerostatici utilizzati dai contrabbandieri sono entrati nello spazio aereo nazionale @CostanzaSpocci - X Vai su X
Le autorità lituane, dopo avere "valutato i rischi attuali", hanno ridotto il livello di protezione della leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tihanouskaya, che si è stabilita a Vilnius. Secondo i media locali, la sua protezione costa 1 milione di euro all'anno - facebook.com Vai su Facebook
