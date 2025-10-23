vilnius aerei militari russi hanno violato nostro spazio aereo

"Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano". Lo ha reso noto in un video sui social il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda. "Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta, ciò conferma l'importanza di rafforzare la prontezza della difesa aerea europea", ha aggiunto. Nauseda ha comunicato infine che il ministero degli Esteri di Vilnius "convocherà i rappresentanti dell'ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

