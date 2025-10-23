Villaggio montano Cai ecco i numeri

Sono trascorsi solo pochi mesi, ma l’istituzione del ‘Villaggio montano Cai’ di Amandola, inizia a maturare i primi risultati in termini di visibilità e soprattutto come progetto pilota da estendere ad altre aree dell’ Appennino. All’inizio di luglio si è tenuta di fatto la cerimonia di inaugurazione del ‘Villaggio montano Cai’ di Amandola, che ha interessato l’area di Garulla e Campolungo, ma in pochi mesi è maturata una coscienza diversa intorno a questo progetto. Sono nate nuove iniziative di promozione, stanno nascendo collaborazioni e tanto per sancire l’importanza di questi risultati, il primo raduno nazionale dei ‘Villaggi montani Cai’ si terrà proprio ad Amandola nei giorni del 22 e 23 novembre, un risultato che premia l’idea di dare una nuova dimensione alle aree montane di altre zone d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Villaggio montano Cai, ecco i numeri"

