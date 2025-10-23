Villa Sofia intervento ultra specialistico al femore salva la gamba di un giovane dopo un grave incidente
Un complesso intervento di chirurgia ortopedica traumatologica per il trattamento di una frattura scomposta del femore su un paziente di 28 anni reduce da un incidente stradale, è stato eseguito con successo nell'unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
