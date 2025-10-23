Villa Sofia intervento ultra specialistico al femore salva la gamba di un giovane dopo un grave incidente

Palermotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un complesso intervento di chirurgia ortopedica traumatologica per il trattamento di una frattura scomposta del femore su un paziente di 28 anni reduce da un incidente stradale, è stato eseguito con successo nell'unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Villa Sofia, intervento ultra specialistico al femore salva la gamba di un giovane dopo un grave incidente - Un complesso intervento di chirurgia ortopedica traumatologica per il trattamento di una frattura scomposta del femore su un paziente di 28 anni reduce da un incidente stradale, è stato eseguito con s ... Riporta mondopalermo.it

villa sofia intervento ultraGrave frattura del femore dopo incidente stradale: operato con successo a Villa Sofia - Un complesso intervento di chirurgia ortopedica traumatologica è stato eseguito con successo presso l'Uoc diretta da Davide Bonomo. Scrive insanitas.it

Pacemaker a 101 anni, a Villa Sofia un’intervento d’eccellenza salva un paziente centenario - Un delicato intervento di impianto di pacemaker è stato eseguito dai medici dell’unità di Terapia Intensiva Coronarica dell’ospedale Villa Sofia su un uomo di 101 anni. Secondo mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Villa Sofia Intervento Ultra