Villa San Giovanni il sistema di sorveglianza Cerbero va spento immediatamente
Il Codacons di Reggio Calabria guidato dall’avv. Antonia Condemi, ha depositato in queste ore due distinti esposti, uno alla prefettura e l’altro alla guardia di finanza, per chiedere l’immediata sospensione e la verifica di legittimità del sistema di videosorveglianza comunale denominato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
