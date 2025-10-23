Villa San Giovanni il sistema di sorveglianza Cerbero va spento immediatamente

Reggiotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Codacons di Reggio Calabria guidato dall’avv. Antonia Condemi, ha depositato in queste ore due distinti esposti, uno alla prefettura e l’altro alla guardia di finanza, per chiedere l’immediata sospensione e la verifica di legittimità del sistema di videosorveglianza comunale denominato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

