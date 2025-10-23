Da oltre vent'anni la residenza è proprietà della Fondazione Cassa Risparmio di Rimini Villa Mussolini è in vendita e il Comune di Riccione è interessato a presentare una propria offerta entro i termini. "L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della città nuovi spazi di cultura e soci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Villa Mussolini a Riccione finisce all'asta e il Comune appare interessato all'acquisto