Villa Casati parco chiuso per lavori fino al 31 dicembre
Parco di Villa Casati chiuso fino al 31 dicembre per interventi di riqualificazione delle pavimentazioni interne e di installazione di nuovi giochi. I lavori sono iniziati la scorsa primavera con gli interventi sul verde: sono stati abbattuti gli alberi che a seguito delle verifiche e delle prove di trazione risultavano compromessi e quindi non più sicuri e al loro posto sono state piantate nuove essenze. Molti tronchi abbattuti sono stati già cippati, il che significa che rami e tronchi sono stati triturati in piccoli pezzi, utilizzando appositi macchinari chiamati cippatori o biotrituratori. Questo processo viene svolto per riciclare il legno scartato dopo la potatura o l’abbattimento, utilizzandolo come materiale per compost o combustibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cinisello Balsamo, San Pier Giorgio Frassati: un incontro sulla sua figura a Villa Casati Stampa #NordMilano24 #cinisellobalsamo #villacasatistampa #appuntamenti #incontro #sanpiergiorgiofrassati #culturaespettacolo #breakingnews - X Vai su X
Un'occasione per immergersi nell'arte! Fino a domenica 26 ottobre sarà possibile visitare la mostra di arte contemporanea "SOGLIE" a Villa Casati Stampa. ? Orari: Lun - Ven: 15.30 - 18.00 Sab. e Dom.: 10.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 Ingresso libero! #mostradar - facebook.com Vai su Facebook
Villa Casati, parco chiuso per lavori fino al 31 dicembre - Parco di Villa Casati chiuso fino al 31 dicembre per interventi di riqualificazione delle pavimentazioni interne e di ... Segnala msn.com