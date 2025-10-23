Parco di Villa Casati chiuso fino al 31 dicembre per interventi di riqualificazione delle pavimentazioni interne e di installazione di nuovi giochi. I lavori sono iniziati la scorsa primavera con gli interventi sul verde: sono stati abbattuti gli alberi che a seguito delle verifiche e delle prove di trazione risultavano compromessi e quindi non più sicuri e al loro posto sono state piantate nuove essenze. Molti tronchi abbattuti sono stati già cippati, il che significa che rami e tronchi sono stati triturati in piccoli pezzi, utilizzando appositi macchinari chiamati cippatori o biotrituratori. Questo processo viene svolto per riciclare il legno scartato dopo la potatura o l’abbattimento, utilizzandolo come materiale per compost o combustibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Casati, parco chiuso per lavori fino al 31 dicembre