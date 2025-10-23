Concentrarsi sul presente, senza rimanere imbrigliati nei retaggi del passato. Jacopo Colombo, direttore generale della Vigor, cambia punto di vista. Ed è una prospettiva interessante, sicuramente utile alla squadra per superare alcune difficoltà. "Non cerco alibi o scuse, ma questo discorso del tabù-Bianchelli proprio non lo condivido – spiega il dirigente lombardo –. La Vigor scesa in campo a San Mauro Pascoli aveva un solo protagonista della passata stagione: Magi Galluzzi. Escluso Alonzi perché lo scorso anno ha avuto problemi fisici e ha giocato poco. Quindi, che una squadra completamente nuova debba vivere la settimana con questo peso non lo trovo giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vigor, nessun tabù sul Bianchelli: "Già reagito alle tante sfortune"