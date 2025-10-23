Vittoria di carattere per Matteo Berrettini che ritrova il sorriso e conquista i quarti di finale dell' ATP 500 di Vienna. Il tennista romano, dopo ben oltre tre ore di lotta, ha superato un avversario insidioso in tre set con il punteggio di 7-6(6), 6-7(9), 6-4. Nel tie-break del secondo set, Berrettini ha avuto l'occasione per chiudere l'incontro sprecando però un match point che avrebbe potuto evitare sofferenze ulteriori. Perso il set Matteo non si è lasciato abbattere: ha reagito con carattere, ritrovando fiducia e incisività. Nel terzo parziale ha imposto il suo ritmo, spingendo con il servizio e con i suoi dritti, imponendosi con facilità sul britannico Cameron Norrie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vienna segna la svolta: Berrettini di nuovo in corsa