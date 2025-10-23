Vienna Musetti–Etcheverry | oggi gli ottavi dell’ATP 500

Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 austriaco. Oggi, giovedì 23 ottobre 2025, affronterà l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n.60 ATP) sul veloce indoor della Wiener Stadthalle, non prima delle 20:15. Come arrivano al match. Musetti: vittorioso all’esordio contro Medjedovic, subentrato come lucky loser dopo il ritiro di Stefanos Tsitsipas. Prestazione solida e percentuali in crescita al servizio.. Etcheverry: avanti dopo il successo sul norvegese Budkov Kjaer, con un tennis aggressivo da fondo e ottima tenuta fisica.. Precedenti. I due si sono incrociati una sola volta: Musetti ha vinto in due set al secondo turno del Masters 1000 di Madrid (stagione in corso), segnale positivo sul piano tattico e mentale per l’azzurro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

