Vienna Berrettini soffre ma vola ai quarti | battuto Norrie in tre set
Atp 500 Erste Bank Open – Il romano piega il britannico dopo oltre due ore di gioco e ora sfiderà De Minaur. Oggi in campo anche Sinner, Cobolli, Arnaldi e Musetti Matteo Berrettini torna protagonista sul cemento di Vienna. Il tennista romano, numero 59 del ranking mondiale, ha conquistato i quarti di finale dell’“Erste Bank Open”, Atp 500 da 2.736.875 euro di montepremi, superando in tre set il britannico Cameron Norrie, attuale numero 35. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
