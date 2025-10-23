Vienna Berrettini–Norrie | oggi gli ottavi dell’ATP 500

Matteo Berrettini torna protagonista alla Wiener Stadthalle: oggi, giovedì 23 ottobre 2025, sfida il britannico Cameron Norrie (n.35 ATP) negli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Vienna, con inizio alle 12:00. Come arrivano al match. Berrettini — Stagione segnata dagli infortuni (out agli ultimi US Open), ma positivo l’esordio a Vienna: vittoria in due set su Alexei Popyrin ( 7-6(5), 6-3 ), con servizio incisivo e buona pulizia nei turni chiave.. Norrie — Avanti dopo il successo in tre set su Andrej Rublev: solidità da fondo e grande regolarità nei palleggi lunghi, marchio di fabbrica del mancino britannico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Vienna, Berrettini–Norrie: oggi gli ottavi dell’ATP 500

