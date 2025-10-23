Vienna Berrettini batte Norrie e approda ai quarti Affronterà de Minaur

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Hammer vince la maratona contro l'ex top 10, grazie anche a 16 ace. In campo altri quattro italiani: Arnaldi-Zverev, Sinner-Cobolli, Etcheverry-Musetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vienna berrettini batte norrie e approda ai quarti affronter224 de minaur

© Gazzetta.it - Vienna, Berrettini batte Norrie e approda ai quarti. Affronterà de Minaur

News recenti che potrebbero piacerti

vienna berrettini batte norrieBerrettini diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Norrie di oggi live - Oltre alla ritrovata condizione fisica, sono i numeri a confortare ancor più del risultato per quanto riguarda Matteo Berrettini: 16 ace con un solo doppio fallo per il tennista romano, che ha servito ... Si legge su corrieredellosport.it

vienna berrettini batte norrieVienna, cuore Berrettini: batte Norrie dopo una maratona e manda segnali incoraggianti per la Davis - A Vienna si rivede un Berrettini versione lottatore: batte Norrie dopo oltre tre ore di battaglia e torna a vincere due partite di fila come non gli succedeva da Monte Carlo ... Lo riporta sport.virgilio.it

vienna berrettini batte norrieAtp Vienna 2025, Berrettini batte Norrie e approda ai quarti - Matteo Berrettini supera Cameron Norrie e accede ai quarti di finale dell'Erste Bank Open di Vienna, Atp 500 che si gioca sul veloce indoor e dotato di un ... Lo riporta lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Vienna Berrettini Batte Norrie