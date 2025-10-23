VIDEO | Unimore e un futuro verde | pergole fotovoltaiche e un piano per l’efficientamento energetico

Unimore investe sul futuro sostenibile dei propri campus. Nel complesso universitario di via Campi a Modena è stato presentato il nuovo piano di efficientamento energetico dell’Ateneo, un progetto dal valore complessivo di oltre sei milioni di euro, sostenuto da Regione Emilia-Romagna e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

