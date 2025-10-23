Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso 27 settembre due persone originarie del Ghana si resero protagoniste di una nottata turbolenta a Giugliano in Campania. I due – un 47enne e un 45enne – furono sottoposti a fermo per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e ricettazione. In quella occasione uno dei Carabinieri fu preso a morsi e nel furgone sul quale i 2 viaggiavano furono trovate due motociclette di grossa cilindrata rubate. La vicenda sarebbe potuta terminare quel giorno ma i carabinieri della stazione di Varcaturo non hanno voluto abbandonare quella pista e hanno approfondito le indagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO/ Trovato il concessionario delle moto di lusso rubate a Roma e Napoli