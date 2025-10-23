VIDEO | Sara Campanella il toccante ricordo della madre | Sognava la laurea dopo tanti sacrifici avremmo voluto gioire insieme a lei

Un silenzio carico di emozione ha accompagnato la cerimonia di consegna della laurea honoris causa a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio. In prima fila, con lo sguardo colmo di orgoglio e commozione, la mamma ha stretto tra le mani il diploma simbolo di un sogno spezzato troppo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

video sara campanella toccanteConferita a Messina la laurea a Sara Campanella, vittima di femminicidio: “La sua voce non sia mai dimenticata” - Sara Campanella, vittima di femminicidio, è stata proclamata oggi dottoressa in Tecniche di laboratorio biomedico, con la votazione di 110 e lode, alla ... Secondo fanpage.it

Sara Campanella laureata in Laboratorio Biomedico. L’omaggio dell’Università di Messina VIDEO - Sara Campanella era studentessa del Corso di Laurea triennale in “Tecniche di Laboratorio Biomedico” e oggi non è potuta essere in aula perché tragicamente scomparsa lo scorso 31 marzo, vittima di ... Lo riporta msn.com

“Sara era coraggio e libertà”: le toccanti parole della madre alla cerimonia di laurea VIDEO - L’emozione, palpabile e fortissima, nell’Aula Magna dell’Università di Messina durante la cerimonia per la laurea alla memoria di Sara Campanella, la studentessa di Laboratorio Biomedico vittima di fe ... Si legge su msn.com

