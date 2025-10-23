VIDEO | Sara Campanella il toccante ricordo della madre | Sognava la laurea dopo tanti sacrifici avremmo voluto gioire insieme a lei

Un silenzio carico di emozione ha accompagnato la cerimonia di consegna della laurea honoris causa a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio. In prima fila, con lo sguardo colmo di orgoglio e commozione, la mamma ha stretto tra le mani il diploma simbolo di un sogno spezzato troppo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

