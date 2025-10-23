VIDEO Prospero respinto il patteggiamento | Soddisfatti

Perugiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soddisfazione per la decisione dle gup di respingere la richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato è stata espressa dai familiari di Andrea Prospero, tramite i suoi legali, gli avvocati Francesco Mangano e Carlo Pacelli, a conclusione dell'udienza di oggi, 23 ottobre, davanti al gup. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

