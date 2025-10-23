VIDEO | Palermo avrà il suo ospedale veterinario | Pronto soccorso per animali h24 aperto entro il 2028
Sarà pubblicato entro la fine di ottobre il bando di gara per l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla costruzione dell'ospedale veterinario didattico dell’Università di Palermo, finanziato dalla Regione Siciliana con 5 milioni di euro a valere sui fondi Fesr 2021-2027. La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Zona Policlinico – Palermo A meno di 200 m dall’Ospedale “P. Giaccone”, in zona servita e ben collegata Appartamento di 98 mq al piano basso con ascensore, composto da 3 camere, bagno e 2 balconi. Ideale come investimento o abitazione princi - facebook.com Vai su Facebook