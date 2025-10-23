VIDEO | Laurea alla memoria per Sara Campanella la toccante cerimonia al Rettorato | Custodiamo la tua luce

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ricordo che non svanirà e che continuerà a vivere per sempre nei ricordi di chi l'ha conosciuta e amata. L'Università di Messina ha scelto di ricordare ancora una volta Sara Campanella, studentessa vittima del femminicidio avvenuto lo scorso 31 marzo. Una cerimonia toccante quella che si è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

video laurea memoria saraMessina: Conferita laurea alla memoria a Sara Campanella - I genitori di Sara Campanella sapevano quando la figlia avesse lavorato per ottenere la laurea in ... Si legge su 98zero.com

video laurea memoria saraE’ il giorno della laurea alla memoria di Sara Campanella. Il ricordo del suo relatore VIDEO - MESSINA – “E’ venuta a chiedermi la tesi alla seconda lezione del mio corso”, ricorda il professore ordinario di Oncologia medica, Massimiliano Berretta. msn.com scrive

video laurea memoria saraSara Campanella, oggi è il giorno della laurea alla memoria all’università di Messina - Come annunciato la giovane studentessa uccisa a coltellate lo scorso 31 marzo scorso da Stefano Argentino – che poi si è tolto ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Laurea Memoria Sara