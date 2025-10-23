VIDEO | La rettrice commemora Sara Campanella con la laurea | Momento significativo per tutta la famiglia accademica
“Un momento di riflessione collettiva per una città intera.” Con voce commossa, la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha aperto la cerimonia di consegna della laurea honoris causa a Sara Campanella, la giovane vittima di femminicidio il cui sogno è stato brutalmente spezzato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
