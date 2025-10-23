Video ' hot' da ragazzini | arrestato allenatore di basket tra le vittime i suoi allievi
C'è un volto rassicurante, quello dell'allenatore di basket che guida i ragazzi in palestra. E c'è un volto nascosto, digitale e inquietante, creato per ingannare quelle stesse giovani promesse. Sono la stessa persona. È da questo drammatico cortocircuito di fiducia tradita che prende forma. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
#Iglesias, picchia la moglie che scappa in strada e chiede aiuto: arrestato, frustava anche i figli Un 40enne nigeriano è finito in carcere: vittime delle sue punizioni corporali anche i ragazzini di 12 e 15 anni .
Verona, arrestato talent scout dello spettacolo: «Ha adescato due ragazzini e li ha violentati»