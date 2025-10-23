Vicario salva il Tottenham contro il Monaco Pocognoli critica | Ha perso molto tempo in ogni rinvio
Il match di Champions tra Monaco e Tottenham è terminato 0-0 e il portiere italiano Guglielmo Vicario, protagonista del match, ha fatto arrabbiare il tecnico del Monaco Sebastien Pocognoli per le perdite di tempo nei rilanci. Vicario protagonista del match Monaco-Tottenham terminato 0-0. Il Guardian scrive: Una notte cupa per il Tottenham, che poteva subire molti gol da un Monaco creativo e ambizioso. Guglielmo Vicario, una figura pesantemente messa in discussione a volte in questa stagione, ha salvato cinque palle gol con parate impressionanti. Nel primo tempo sembrava una sfida personale tra il portiere italiano e l’attaccante Folarin Balogun. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
