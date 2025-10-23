Viareggio il sindaco Del Ghingaro ricompone la giunta Nominati tre assessori
Viareggio, 23 ottobre 2025 – Si ricompone la giunta a Viareggio dopo il terremoto politico dei giorni scorsi. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha nominato tre nuovi assessori, dopo che altrettanti dei suoi si erano dimessi. Riorganizzate anche le deleghe, con Elisabetta Matteucci, Marinella Spagnoli e Rodolfo Pasquini che entrano a far parte del governo della città. Non solo nuovi ingressi, si spiega, ma una riorganizzazione generale. Il sindaco si è riservato le deleghe a comunicazione, bilancio e finanze, e governance delle partecipate. A Matteucci le deleghe a cultura, tradizioni popolari e toponomastica, a Marinella Spagnoli quelle alle politiche urbanistiche, edilizia privata, patrimonio e mobilità urbana, dolce e sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
50news Versilia. . Viareggio: il sindaco al lavoro per costruire la nuova giunta - facebook.com Vai su Facebook
Viareggio, il sindaco Del Ghingaro ricompone la giunta. Nominati tre assessori - Nominati assessori Elisabetta Matteucci, Marinella Spagnoli e Rodolfo Pasquini dopo il terremoto politico dei giorni scorsi ... msn.com scrive
Viareggio, la giunta del sindaco Del Ghingaro perde tre assessori... e ora? - Alla base ci sono le tensioni esplose durante la recente campagna elettorale per le regionali, quando una parte della giunta e della maggioranza ha appoggiato pubblicamente Eugenio Giani, i cui rappor ... corrierefiorentino.corriere.it scrive
Toscana 2030: “Il Sindaco Del Ghingaro si dimetta oggi stesso” - "La dignità di Viareggio è più importante di ogni singolo mandato. luccaindiretta.it scrive