viareggio il sindaco del ghingaro ricompone la giunta nominati tre assessori

Viareggio, 23 ottobre 2025 – Si ricompone la giunta a Viareggio dopo il terremoto politico dei giorni scorsi. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha nominato tre nuovi assessori, dopo che altrettanti dei suoi si erano dimessi. Riorganizzate anche le deleghe, con Elisabetta Matteucci, Marinella Spagnoli e Rodolfo Pasquini che entrano a far parte del governo della città. Non solo nuovi ingressi, si spiega, ma una riorganizzazione generale. Il sindaco si è riservato le deleghe a comunicazione, bilancio e finanze, e governance delle partecipate. A Matteucci le deleghe a cultura, tradizioni popolari e toponomastica, a Marinella Spagnoli quelle alle politiche urbanistiche, edilizia privata, patrimonio e mobilità urbana, dolce e sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

