Viareggio | Del Ghingaro ricompone la Giunta nominati tre nuovi assessori

Firenzepost.it | 23 ott 2025

Il sindaco di Viareggio (Lucca) Giorgio Del Ghingaro ha ricomposto la sua giunta, dopo che nei giorni scorsi la 'squadra' aveva perso tre assessori, con altrettante nuove nomine e una riorganizzazione delle deleghe L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

