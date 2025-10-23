Viaggio nella storia del dialetto a Stellata con il linguista Vitali
Domenica alle 17.30, al Museo archeologico di Stellata è tempo del secondo appuntamento della rassegna "Urécia par mastèl. Percorsi tra dialetto e dintorni". L’iniziativa, dedicata alla valorizzazione e riscoperta delle antiche parlate locali si prepara ad accogliere un ospite di assoluto prestigio: il linguista e traduttore bolognese Daniele Vitali, figura di spicco nel panorama glottologico italiano e studioso dei dialetti dell’Emilia-Romagna. Vitali arriverà direttamente da Bruxelles dove lavora. L’incontro si intitola "S’al n’è frarés, sa dscòrat? Viaggio nei dialetti della provincia di Ferrara (e dintorni)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
