Viaggio alla scoperta di Cipro

L'isola di Afrodite si spalanca davanti agli occhi come un libro di storia scritto nella pietra, dove ogni sasso racconta millenni di civiltà che si sono succedute lungo le sponde del Mediterraneo orientale. Cipro non è semplicemente una destinazione: è un'esperienza sensoriale che abbraccia l'anima del viaggiatore, trasportandolo attraverso novemila anni di storia umana mentre lo avvolge in paesaggi naturali di rara bellezza. Siti archeologici patrimonio dell'umanità: dove la storia prende vita. Il sito neolitico di Choirokoitia, iscritto nella lista UNESCO nel 1988, ha circa 9.000 anni e rappresenta una delle testimonianze più antiche della presenza umana organizzata nel Mediterraneo.

