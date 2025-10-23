Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio i traffico Sta rientrando nella norma lungo la rete viaria permangono code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro e restiamo proprio sulla A24 dove per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso il tratto di complanare tra Ponte di Nona e lunghezza disposta uscita obbligatoria Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo termine dei lavori previsto per la serata di domani 24 ottobre stadio Olimpico alle 21 va in scena l'Europa League con l'incontro tra la Roma e il Viktoria pilsen con calcio d'inizio alle 21 possibili disagi alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nell'area dell'impianto sportivo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 20:25