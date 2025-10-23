Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 19 | 40
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente ci sono in con una mente a partire dalla tangenziale est fino a via Togliatti Verso il raccordo raccomandiamo la dovuta attenzione perché in viaggio sul tratto interessato d'accordo dove la circolazione sta man mano rientrando nella norma permangono Code in carreggiata esterna tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare è più avanti tra Casilina e Tiburtina proprio riguardo le consolari traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire dal raccordo fino a via Due Ponti verso la tangenziale est sempre in direzione della tangenziale code sulla Salaria a partire dall' aeroporto dell'Urbe da Gianguido Lombardi e astrale mobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Roma blindata e viabilità stravolta per l'arrivo dei Reali inglesi nella Capitale - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Regione Lazio 35 milioni di euro per la blue economy - La Regione Lazio rilancia la sua strategia sulla blue economy con un investimento complessivo che sale a oltre 35 milioni di euro, rispetto ai 27 milioni inizialmente previsti. Riporta ansa.it
Regione Lazio: 6 milioni di euro per completare il Rome Technopole - La vicepresidente Angelilli: «Vogliamo trasformare il Lazio in un hub dell'innovazione con una strategia di crescita che connette le imprese ai poli di ricerca». Lo riporta ilsole24ore.com
Voucher sport della Regione Lazio, fondi extra per 47mila famiglie. Chi ne avrà diritto, a quanto ammontano e come richiederli - La Regione Lazio stanzia nuovi fondi per l’erogazione dei voucher sport e amplia la platea degli ammessi. Secondo leggo.it