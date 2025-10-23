Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un temporale in corso tra Attigliano e Orte visibilità limitata sul tratto interessato raccomandiamo la dovuta prudenza e traffico resta intenso sulla rete viaria iniziamo dal raccordo dove permangono code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana è più avanti tra Casilina e Tiburtina in internal code tra Cassia bis Salaria proseguendo tra Bufalotta e Prenestina e tra Laurentina e via del Mare riguardo alle consolari code sulla Flaminia a partire dal raccordo fino a via Due Ponti verso la tangenziale est è sempre in direzione della tangenziale sulla Salaria a partire dall' aeroporto dell'Urbe ci spostiamo poi sul tratto urbano sono della A24 dove si procede a rilento dalla tangenziale est fino al bivio per via Togliatti in uscita proseguendo sulla A24 in direzione Teramo e vediamo che per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso il tratto di complanare tra Ponte di Nona e lunghezza disposta uscita obbligatoria a Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo termine dei lavori è previsto per domani 24 ottobre da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

