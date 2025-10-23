Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria Come di consueto in questo orario iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana più avanti tra Casilina e Tiburtina in interno a Code tra Cassia bis e salari e proseguendo tra Bufalotta e Prenestina ci spostiamo poi sul tratto Urbano della A24 dove si procede a rilento a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita proseguendo sulla A24 in direzione Teramo ricordiamo che per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso il tratto di complanare tra Ponte di Nona e lunghezza disposta uscita obbligatoria a Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo guardo le consolari traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire dal raccordo fino a via Due Ponti verso via del Foro Italico è proprio nella zona del Foro Italico allo stadio Olimpico alle 21 si gioca a Roma Viktoria pilsen per la terza giornata dell'Europa League sono quindi possibili disagi alla circolazione nell'area circostante durante le fasi di afflusso dei tifosi da Gianguido Lombardi è Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 18:40