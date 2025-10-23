Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria Come di consueto in questo orario iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana è più avanti tra Casilina e Tiburtina interna code tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Bufalotta in Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita proprio sulla A24 Roma Teramo ricordiamo che per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso il tratto di complanare tra Ponte di Nona e lunghezza verso Teramo disposta uscita obbligatoria a Ponte di Nona per il traffico diretto a te termine dei lavori previsto per la serata di domani 24 ottobre da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

