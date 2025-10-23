Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare Dov'è il traffico intenso su entrambe le carreggiate al momento abbiamo code a tratti in esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita è proprio sulla A24 Roma Teramo ricordiamo che per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso il tratto di complanare tra Ponte di Nona in lunghezza per Teramo disposta uscita obbligatoria a Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo termine dei previsto per la serata di domani 24 ottobre da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 17:25