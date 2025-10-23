Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 16 | 25

Romadailynews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna tra Cassia bis Salaria è più avanti tra bufalo per Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro è in direzione opposta tra via Fiorentini e il raccordo è proprio sulla A24 roma-teramo ricordiamo che per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso il tratto di mare tra Ponte di Nona e lunghezza in direzione Teramo di frutta uscita obbligatoria Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo termine dei lavori previsto per la serata di anni 24 ottobre da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 23 10 2025 ore 16 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 16:25

Scopri altri approfondimenti

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per lavori di messa in ... Segnala romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio