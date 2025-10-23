Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna tra Cassia bis Salaria è più avanti tra bufalo per Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro è in direzione opposta tra via Fiorentini e il raccordo è proprio sulla A24 roma-teramo ricordiamo che per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso il tratto di mare tra Ponte di Nona e lunghezza in direzione Teramo di frutta uscita obbligatoria Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo termine dei lavori previsto per la serata di anni 24 ottobre da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

