Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso il tratto tra Ponte di Nona e la fine della complanare verso Teramo di sosta uscita obbligatoria Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo termine dei lavori previsto per la serata di domani 24 ottobre e stasera lo stadio Olimpico va in scena l'Europa League con l'incontro tra la Roma e il Viktoria pilsen con calcio d'inizio alle 21 attive già dal pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico e della Farnesina in chiusura Il Meteo con l'allerta gialla arancione diramata dalla Protezione Civile dal primo pomeriggio oggi e per le successive 18 24 ore Si prevedono sul territorio venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali e 20 fino a burrasca sui settori appenninici con mareggiate lungo le coste esposte è proprio a causa del maltempo sono state soppresse le corse nave dei collegamenti marittimi mia Ventotene delle 15:30 e Formia Ponza delle 17:30 domani venerdì 24 ottobre cancellate anche le corse Ponza Formia delle 5:30 e delle 7:45 e Ventotene Formia delle 645 da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità Per il momento tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 15:25