Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta il momento priva di impedimenti Infatti è indicata scorrevole sulla rete viaria regionale ricordiamo che sulla autostrada Roma Teramo Per consentire i lavori di messa in sicurezza permanente a chiusura della complanare da Ponte di Nona a fine complanari contesto contestualmente chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo uscita obbligatoria Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo il termine dei lavori è previsto per domani venerdì 24 ottobre le altre note degli eventi nella capitale lo sport il calcio questa sera alle ore 21 la Roma ospita all'Olimpico il Viktoria pilsen per la terza giornata di Europa League una temporanea disciplina di traffico e attiva nell'area dell'impianto sportivo tutti i dettagli per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico sul nostro sito alla pagina dedicata Cambiamo argomento ilMeteo prudenza per l'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile del Lazio dal primo pomeriggio di oggi di 23 ottobre e per le successive 18 24 ore Si prevedono sulla nostra regione dai quadranti occidentali venti forti con raffiche di burrasca sui settori appenninici 20 fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte hai proprio a causa del maltempo laziomar informa che oggi sono cancellate la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 la Costa nave Formia Ponza delle ore 17:30 e la corsa unità veloce Formia vento delle 15:30 di domani venerdì 24 ottobre non salteranno la Ponza Formia delle ore 5:30 hai delle 7:45 anche la Ventotene Formia delle ore 6:45 da Gina Pandolfi Astral infomobilità il tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 13:25