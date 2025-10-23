Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare si intensifica il traffico in esterna rallentamenti tra le uscite Pontina Laurentina a seguire dall'appia alla diramazione Roma Sud sulla diramazione Roma Sud code da Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione e disagi sull'autostrada Roma Teramo Per consentire i lavori di messa in sicurezza permanente chiusura della complanare da Ponte di Nona fine complanare contestualmente chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo uscito obbligatorio svincolo Ponte di Nona per il traffico diretto Teramo code a partire da Settecamini il termine dei lavori è previsto per domani venerdì 24 ottobre gli eventi nella capitale lo sport il calcio questa sera alle ore 21 la Roma ospita l'olimpico il dover sempre la terza giornata di Europa League una temporanea disciplina di traffico e attiva nell'area dell'impianto sportivo tutti i dettagli per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico sul nostro sito alla pagina dedicata il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Cassino Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione programmata dalle ore 22 di domani venerdì 24 ottobre fino a domenica 26 sono possibili variazioni che azioni e corse con buste per i treni regionali coinvolti da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 12:25