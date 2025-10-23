Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sull'autostrada Roma Teramo Per consentire i lavori di messa in sicurezza permanente la chiusura della complanare da Ponte di Nona fine complanare contestualmente è chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo uscito obbliga Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo Cody a partire da Settecamini nel complesso la circolazione si presenta priva di impedimenti al momento sulla rete viaria regionale voltiamo pagina il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Cassino e Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione programmata dalle ore 22 di domani venerdì 24 e fino a domenica 26 ottobre sono possibili cancellazioni e costi per i treni regionali coinvolti da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

